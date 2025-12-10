Instagram* без спросу начал генерировать SEO-заголовки для постов

Цель, может, и благая — повысить рейтинг Instagram*-контента в поисковиках. Однако автогенерируемые заголовки не всегда точны. Например, пост об одной настольной игре получил описание про другую. Писатель Джефф ВандерМир также заметил, что его видео получило странный заголовок вроде «Встречайте кролика, который любит есть бананы».

Эти тексты находятся в тегах и секциях «text»: страницы, и отличаются от альтернативного текста для людей с нарушениями зрения, который также генерирует Instagram*, отмечают эксперты.

СМИ обратились в Meta* за подтверждением и комментариями. На момент написания материала ответа не последовало.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена