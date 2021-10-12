Instagram будет сам предупреждать пользователей о сбоях

Instagram признал, что временные проблемы с доступом к сервису могут быть обескураживающими. Отсутствие ясности о происходящем может расстраивать, поэтому разработчики хотят, чтобы пользователи всё узнавали от них.

Instagram тестирует новую функцию, которая будет присылать уведомления, если сервис будет испытывать технические проблемы. Людей будут также оповещать о том, когда проблема будет решена. Instagram предупредил, что не будет отправлять уведомление каждый раз, когда произойдёт сбой. Сообщения будут приходить в ситуациях, когда люди оказываются сбиты с толку.

Вторая функция касается состояния учётной записи в Instagram. Приложение будет сообщать, распространяет ли аккаунт что-то, что ставит его под угрозу бана.