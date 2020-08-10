Instagram добавил возможность делать в приложении профессиональные снимки
Режим, собственно, так и называется Pro. Пользователь Twitter Алессандро Палуцци (Alessandro Paluzzi) показал на видео, как работают новые опции. По сути, в Instagram внедрили целый пакет инструментов для профессиональных фотографов. Пользователь может настраивать скорость затвора, ISO, диафрагму, увеличение и цветовой баланс снимка.
#Instagram is working on a new camera mode: Pro 👀— Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 9, 2020
All options can be applied at the same time.
They are currently using the Boomerang and Layout icons for it. pic.twitter.com/AIsdBo3NDH
Пока Pro-режим доступен только в бета-версии приложения Instagram для ограниченного числа пользователей. Когда опция появится в финальной версии приложения, пока неясно.
Напомним, в начале августа россияне стали проводить в Instagram меньше времени, чем в TikTok. По размеру аудитории фотосервис от Facebook пока серьёзно обгоняет китайское приложение.