Instagram добавил возможность делать в приложении профессиональные снимки

Пока Pro-режим доступен только в бета-версии приложения Instagram для ограниченного числа пользователей. Когда опция появится в финальной версии приложения, пока неясно.

Напомним, в начале августа россияне стали проводить в Instagram меньше времени, чем в TikTok. По размеру аудитории фотосервис от Facebook пока серьёзно обгоняет китайское приложение.