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Сегодня 17:24

Instagram добавил возможность делать в приложении профессиональные снимки

Можно настроить параметры снимка
Instagram тестирует новый режим камеры, благодаря которому появится возможность делать в приложении профессиональные снимки.

Режим, собственно, так и называется Pro. Пользователь Twitter Алессандро Палуцци (Alessandro Paluzzi) показал на видео, как работают новые опции. По сути, в Instagram внедрили целый пакет инструментов для профессиональных фотографов. Пользователь может настраивать скорость затвора, ISO, диафрагму, увеличение и цветовой баланс снимка.

Пока Pro-режим доступен только в бета-версии приложения Instagram для ограниченного числа пользователей. Когда опция появится в финальной версии приложения, пока неясно.

Напомним, в начале августа россияне стали проводить в Instagram меньше времени, чем в TikTok. По размеру аудитории фотосервис от Facebook пока серьёзно обгоняет китайское приложение.