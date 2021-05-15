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Сегодня в 15:16
Instagram добавит возможность публиковать фото через компьютер
Наконец
Десктопная версия Instagram позволяет только просматривать аккаунты с фото, а делать новые публикации через неё нельзя. Скоро это может измениться.
Источник сообщает, что Instagram работает над возможностью создавать посты на веб-сайте. На изображениях, которые опубликовал один из разработчиков, видно новую кнопку с плюсом в десктопном интерфейсе. Она предназначается для создания постов.
Alessandro Paluzzi
После нажатия на кнопку Instagram попросит загрузить фото. Можно выбрать соотношение сторон для снимка: квадрат (1:1), портрет (4:5) и пейзаж (16:9). Также можно будет выбрать фильтры, добавлять подписи т.д.
Инсайдер сообщил, что эта функция в настоящее время проходит внутреннее тестирование. Когда она станет доступна для всех, неизвестно.