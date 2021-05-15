Instagram добавит возможность публиковать фото через компьютер

После нажатия на кнопку Instagram попросит загрузить фото. Можно выбрать соотношение сторон для снимка: квадрат (1:1), портрет (4:5) и пейзаж (16:9). Также можно будет выбрать фильтры, добавлять подписи т.д.

Инсайдер сообщил, что эта функция в настоящее время проходит внутреннее тестирование. Когда она станет доступна для всех, неизвестно.