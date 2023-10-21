Instagram* добавлял «террорист» к переводам описания профилей палестинцев

Сбой произошел при попытке перевести на арабский язык фразы, содержащие эмодзи палестинского флага, слова «палестинец» и «АльхамдулиЛлах». Вместо точного перевода Instagramвыдал биографию типа «Палестинские террористы, хвала Аллаху». Хотя компания Meta назвала эту проблему «кратковременной», некоторые, в том числе Раша Абдул-Рахим, директор Amnesty Tech, утверждают, что это системная проблема платформ Meta*.

Amnesty International отслеживает проблему с 2021 года, когда палестинский контент подвергся цензуре и удалению в Facebookи Instagram после терактов в Восточном Иерусалиме. Критики настаивают на том, что Meta* должна предпринять более существенные шаги для обеспечения свободного выражения палестинских мнений и решения системных проблем с модерацией контента.

_ *принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена_