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Сегодня в 18:41
Instagram и Facebook объяснили, зачем им слежка за пользователями
И почему владельцам iPhone не стоит её отключать
Недавно вышло обновление iOS 14, которое принесло новые настройки приватности пользователям. Теперь владельцы iPhone могут запретить приложениям сбор данных. Компания Facebook с этим не согласна и начала объяснять людям, зачем ей слежка за ними. Слегка угрожает при этом введением платы за свои приложения.
Facebook теперь показывает пользователям уведомление, в котором объясняет, что сбор данных позволяет компании оставлять свои приложения бесплатными. Аналогичное сообщение появляется в Instagram для iOS.
В Facebook отметили, что используют данные пользователей, чтобы показывать им более персонализированную рекламу. Если человек позволит собирать информацию о себе, то это поддержит как саму Facebook, так и компании, опирающиеся на доход от рекламы.