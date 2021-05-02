Instagram и Facebook объяснили, зачем им слежка за пользователями

Facebook теперь показывает пользователям уведомление, в котором объясняет, что сбор данных позволяет компании оставлять свои приложения бесплатными. Аналогичное сообщение появляется в Instagram для iOS.

В Facebook отметили, что используют данные пользователей, чтобы показывать им более персонализированную рекламу. Если человек позволит собирать информацию о себе, то это поддержит как саму Facebook, так и компании, опирающиеся на доход от рекламы.