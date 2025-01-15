Даниэль Суперно, создатель Pixelfed, объявил, что всего за 24 часа к платформе присоединилось более 11 000 новых пользователей, а общее количество опубликованных постов превысило 78 000. Pixelfed работает на ActivityPub — том же протоколе, который используется в других децентрализованных сетях, таких как Mastodon.

Приток новых пользователей происходит в тот момент, когда многие пользователи Instagram ищут альтернативы после неоднозначных изменений в политикеMeta.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена