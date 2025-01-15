Опубликовано 15 января 2025, 20:151 мин.
«*Instagram интернета будущего» — Pixelfed — получил iOS- и Android-приложениеPixelfed запускает мобильные приложения для iOS и Android
Pixelfed, децентрализованная платформа для обмена изображениями, теперь доступна на iOS и Android. Эта альтернатива *Instagram с открытым исходным кодом предлагает аналогичный опыт, но без рекламы и обмена данными с третьими сторонами. Ранее доступная только через веб-сайт или сторонние приложения, Pixelfed запустила свое приложение для Android 9 января, а теперь и для iOS.
© Pixelfed
Даниэль Суперно, создатель Pixelfed, объявил, что всего за 24 часа к платформе присоединилось более 11 000 новых пользователей, а общее количество опубликованных постов превысило 78 000. Pixelfed работает на ActivityPub — том же протоколе, который используется в других децентрализованных сетях, таких как Mastodon.
Приток новых пользователей происходит в тот момент, когда многие пользователи Instagram ищут альтернативы после неоднозначных изменений в политикеMeta.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Источник:Engadget
Автор:Максим Многословный