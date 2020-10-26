Instagram изменит модерацию фотографий груди после жалобы плюс-сайз модели

В августе соцсеть удалила несколько снимков темнокожих плюс-сайз моделей, которые изображали на фото вышеуказанное действие. После того, как пострадала модель Найоми Николас-Уильямс (Nyome Nicholas-Williams), пользователи сети начали громко возмущаться.

Представитель Instagram после жалоб заявил, что это был случай, когда политика соцсети в отношении фотографий груди была применена неправильно. Однако после фидбэка модели площадка решила пересмотреть правила. Отмечается, что нововведения будут развёрнуты в течение ближайшей недели.