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Instagram изменит модерацию фотографий груди после жалобы плюс-сайз модели
Пользователи возмутились политике площадки
Instagram известен своими строгими правилами в отношении изображений женской груди. Площадка не допускает фотографий, на которых модели сжимают бюст, так как это движение обычно ассоциируется с порнографией. Однако после недавнего скандала Instagram готов изменить правила.
В августе соцсеть удалила несколько снимков темнокожих плюс-сайз моделей, которые изображали на фото вышеуказанное действие. После того, как пострадала модель Найоми Николас-Уильямс (Nyome Nicholas-Williams), пользователи сети начали громко возмущаться.
Представитель Instagram после жалоб заявил, что это был случай, когда политика соцсети в отношении фотографий груди была применена неправильно. Однако после фидбэка модели площадка решила пересмотреть правила. Отмечается, что нововведения будут развёрнуты в течение ближайшей недели.
Phonearena