Instagram начал избавляться от одной из неудачных функций

Почему убрала? Потому что большая часть пользователей просто игнорировала эту кнопку. Как оказалось, большинство людей смотрят ролики IGTV через превью в ленте новостей, канал IGTV во вкладке Explore, профили создателей и отдельное приложение.

«Мы всегда стремимся сделать Instagram как можно более простым, поэтому мы убираем этот значок на основе этих знаний и отзывов нашего сообщества», — заявили в компании.

Однако IGTV сама по себе так и не стала достаточно популярной. Как отмечают журналисты, с момента запуска летом 2018 года IGTV скачали всего 7 млн раз. А у Instagram при этом общее количество пользователей превышает 1 млрд.