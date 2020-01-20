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Instagram начал избавляться от одной из неудачных функций
Пока убрали только иконку с главной страницы, но могут устранить опцию вообще
У Instagram есть сервис IGTV для просмотра длинных видеороликов. Проект, который был амбициозно начат компанией в 2018 году, похоже, потерпел неудачу. Команда соцсети без лишнего шума убрала кнопку сервиса с главной страницы Instagram.
Почему убрала? Потому что большая часть пользователей просто игнорировала эту кнопку. Как оказалось, большинство людей смотрят ролики IGTV через превью в ленте новостей, канал IGTV во вкладке Explore, профили создателей и отдельное приложение.
«Мы всегда стремимся сделать Instagram как можно более простым, поэтому мы убираем этот значок на основе этих знаний и отзывов нашего сообщества», — заявили в компании.
Однако IGTV сама по себе так и не стала достаточно популярной. Как отмечают журналисты, с момента запуска летом 2018 года IGTV скачали всего 7 млн раз. А у Instagram при этом общее количество пользователей превышает 1 млрд.