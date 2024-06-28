Instagram* начал тестировать ИИ-чатботы на основе своих пользователей

Опубликовано 28 июня 2024, 14:57
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Instagram* начал тестировать ИИ-чатботы на основе своих пользователейПока лишь для малого числа людей
Instagram* запускает AI Studio, позволяющую блогерам создавать чат-боты. Ранний тест, которая пока доступен лишь в США, позволит пользователям взаимодействовать с этими «ИИ-аватарами» в основном через обмен сообщениями. Созданные ИИ текста будут четко обозначены, а еще могут «содержать неточности», предупреждает компания, она будет работать над «предотвращением неприемлемого контента».
Эти чат-боты будут брать за основу «личность» блогера и общаться с пользователями, отвечая на вопросы подписчиков. Цукерберг подчеркнул, что эти ИИ находятся на ранних стадиях и со временем будут совершенствоваться.
Кроме того, Meta* намерена распространить эту функциональность на бизнес, позволяя ему создавать «ИИ-представителей» для взаимодействия с клиентами.
Более широкое видение Meta* включает в себя разнообразных ИИ-персон, не обязательно основанных на блогерах, которые «улучшат пользовательский опыт, отражая различные интересы».
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена