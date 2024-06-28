Instagram* начал тестировать ИИ-чатботы на основе своих пользователей

Эти чат-боты будут брать за основу «личность» блогера и общаться с пользователями, отвечая на вопросы подписчиков. Цукерберг подчеркнул, что эти ИИ находятся на ранних стадиях и со временем будут совершенствоваться.

Кроме того, Meta* намерена распространить эту функциональность на бизнес, позволяя ему создавать «ИИ-представителей» для взаимодействия с клиентами.

Более широкое видение Meta* включает в себя разнообразных ИИ-персон, не обязательно основанных на блогерах, которые «улучшат пользовательский опыт, отражая различные интересы».

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена