Instagram* начнет брать деньги за отсутствие рекламы на платформе

Instagram* начнет брать деньги за отсутствие рекламы на платформеЦена пока не разглашается
По сообщениям, Meta*, являющаяся материнской компанией Facebook* и Instagram*, рассматривает возможность введения платной подписки для пользователей в Европе. Этот шаг является ответом на требования Европейского союза (ЕС), которые ограничивают методы сбора данных Meta*, что сказывается на доходах от рекламы в этом регионе.
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Несмотря на то что дата запуска и подробности ценообразования неизвестны, инсайдеры предполагают, что предложение такого варианта без рекламы может снять некоторые опасения европейских регулирующих органов, даже если он привлечет ограниченное число пользователей.
Этот шаг свидетельствует о растущем влиянии нормативных актов ЕС на технологические компании: Meta* и другие компании адаптируются к таким правилам, как GDPR.
Ранее компания столкнулась со значительными штрафами (2 млрд евро в мае за передачу данных пользователей 265 млн евро в 2022 году за сбор данных).
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена