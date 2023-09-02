Instagram* начнет брать деньги за отсутствие рекламы на платформе

Несмотря на то что дата запуска и подробности ценообразования неизвестны, инсайдеры предполагают, что предложение такого варианта без рекламы может снять некоторые опасения европейских регулирующих органов, даже если он привлечет ограниченное число пользователей.

Этот шаг свидетельствует о растущем влиянии нормативных актов ЕС на технологические компании: Meta* и другие компании адаптируются к таким правилам, как GDPR.

Ранее компания столкнулась со значительными штрафами (2 млрд евро в мае за передачу данных пользователей 265 млн евро в 2022 году за сбор данных).

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена