Instagram начнёт наказывать знаменитостей за скрытую рекламу в постах

Обычно такие коммерческие соглашения компании заключают с Instagram-знаменитостями. Однако, как показало расследование, многие блогеры не раскрывают подписчикам, что показывают в постах проплаченную рекламу. Также британский регулятор пришёл к выводу, что компания Facebook — владелец Instagram — не предпринимает достаточных мер, чтобы решить проблему.

В ответ на это соцсеть внесла несколько изменений в свои правила. Во-первых, Instagram будет просить пользователей раскрывать, заплатили им за рекламу продукта или сервиса. Во-вторых, соцсеть сделает инструмент по коммерческому партнёрству доступным для всех. Это позволит легко отображать значок о рекламе на постах. И в-третьих, Instagram будет использовать алгоритмы, чтобы обнаружить блогеров-нарушителей. Соцсеть будет сообщать о нарушениях компаниям-заказчикам, от чего может пострадать репутация и дальнейшая возможность заработка блогеров.