Instagram начнёт скрывать неугодные посты

Это касается постов, которые могут «содержать издевательства, разжигание ненависти или подстрекательство к насилию». В целом, большая часть такого контента и так запрещена в Instagram. Нововведение может коснуться постов, на которые ещё никто не жаловался. Для определения таких соцсеть будет использовать алгоритмы.

Если они обнаружат неугодный контент, его будут показывать в самом низу ленты и в конце историй подписчиков. Алгоритмы будут в основном анализировать подпись к посту. Ещё будет учитываться история отчётов жалоб на неприемлемый контент каждого отдельного пользователя. То есть те посты, на которые конкретный пользователь скорее всего пожалуется, будут сразу отправляться вниз.