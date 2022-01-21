Instagram начнёт скрывать неугодные посты

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Instagram начнёт скрывать неугодные постыБудет их прятать внизу ленты
Стало известно, что Instagram начнёт скрывать публикации с потенциально опасным контентом. Теперь они будут находиться внизу ленты и в конце списка историй.
Это касается постов, которые могут «содержать издевательства, разжигание ненависти или подстрекательство к насилию». В целом, большая часть такого контента и так запрещена в Instagram. Нововведение может коснуться постов, на которые ещё никто не жаловался. Для определения таких соцсеть будет использовать алгоритмы.
Если они обнаружат неугодный контент, его будут показывать в самом низу ленты и в конце историй подписчиков. Алгоритмы будут в основном анализировать подпись к посту. Ещё будет учитываться история отчётов жалоб на неприемлемый контент каждого отдельного пользователя. То есть те посты, на которые конкретный пользователь скорее всего пожалуется, будут сразу отправляться вниз.
Источник: Instagram