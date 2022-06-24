Instagram* начнёт требовать с пользователей видеоселфи для проверки возраста

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Instagram* начнёт требовать с пользователей видеоселфи для проверки возрастаА ещё будет спрашивать у других, правду ли вы сказали о своём возрасте
Instagram (*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена, как и её сервисы) начал тестировать новые способы подтвердить свой возраст. В дополнение к простой загрузке паспорта появилось ещё два варианта.
Первый вариант — сделать видеоселфи. После того, как видео будет готово, его передадут Yoti, компании, специализирующейся на проверке возраста и партнёру Instagram. Технология Yoti оценивает ваш возраст по чертам лица. Затем видео удаляется. Процесс может занять 20 минут.
Второй вариант — это чтобы кто-то из людей поручился за проверяемого пользователя. Да, подписчики должны будут рассказать, сколько вам лет. Поручившееся лицо должно быть старше 18 лет и не ручаться ни за кого другого в данный момент.
По правилам Instagram, вам должно быть больше 13 лет, чтобы пользоваться приложением.