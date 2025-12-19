Instagram* наконец-то ограничит количество хэштегов в постах

Сейчас Instagram* в основном показывает контент с помощью рекомендаций и алгоритмов, основанных на интересах пользователей и работе ИИ. Поэтому «влияние» хэштегов на охваты и просмотры стало «заметно меньше».

При этом хэштеги полностью не исчезают. В компании считают, что лучше использовать несколько точных и подходящих хэштегов, чем добавлять длинные списки общих слов.

Instagram* тестировал ограничения на хэштеги в течение последнего года. У некоторых пользователей было разрешено использовать всего три хэштега. Теперь решено ввести единое правило для всех — максимум пять хэштегов в одной публикации.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена