Instagram* наконец-то ограничит количество хэштегов в постах

Опубликовано 19 декабря 2025, 21:001 мин.
Instagram* наконец-то ограничит количество хэштегов в постахДо пяти
Instagram* докладывает: теперь в постах и Reels будет разрешено использовать не более пяти хэштегов. Это решение принято для борьбы со спамом.
Сейчас Instagram* в основном показывает контент с помощью рекомендаций и алгоритмов, основанных на интересах пользователей и работе ИИ. Поэтому «влияние» хэштегов на охваты и просмотры стало «заметно меньше».
При этом хэштеги полностью не исчезают. В компании считают, что лучше использовать несколько точных и подходящих хэштегов, чем добавлять длинные списки общих слов.
Instagram* тестировал ограничения на хэштеги в течение последнего года. У некоторых пользователей было разрешено использовать всего три хэштега. Теперь решено ввести единое правило для всех — максимум пять хэштегов в одной публикации.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена