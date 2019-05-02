Instagram назвал страну, в которой отключит лайки

В Канаде. Именно там будут тестировать нововведения. Затем, согласно обещаниям компании, они появятся и в других странах. Тестирование в Канаде начнётся уже на этой неделе: пользователи смогут оценить новый вариант оформления приложения, где будет отсутствовать счётчик лайков под постами.

Также в Instagram появится возможность собирать пожертвования для некоммерческих организаций при помощи специальных стикеров. Обновления коснутся и камеры: будет изменён её интерфейс. Помимо этого, расширятся рекламные возможности площадки. Популярные блогеры смогут отмечать на фотографиях различные товары, чтобы пользователи могли сразу приступить к покупке.