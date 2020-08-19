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Сегодня 16:22
Instagram облегчил поиск учётных записей без ссылки и названия
Нужно просто отсканировать код
Фотосервис Instagram облегчил поиск учётных записей без ссылки и названия. Теперь владельцы аккаунтов могут просто распечатать QR-код и дать его отсканировать человеку, который хочет подписаться. При этом пользователь может применить любое приложение камеры.
Нововведение будет особенно удобно для бизнеса. Владельцы профиля смогут генерировать уникальный QR-код, давать его отсканировать пользователям, а те будут сразу переходить в аккаунт.
Раньше в Instagram была функция под названием Nametag — внутренние QR-коды для сканирования с камеры Instagram. Их заменит новая опция.
Чтобы сгенерировать QR-код, нужно перейти в настройки профиля и нажать на соответствующую кнопку. Это изображение можно сохранить или поделиться им. Владельцы бизнеса могут, например, распечатать QR-код на вывеске заведения или в меню.