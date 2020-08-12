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Instagram обвинили в сборе биометрических данных пользователей ради их продажи
Это уже не первый провал Facebook
Facebook снова наступает на те же грабли. На этот раз сервис компании Instagram обвинили в сборе биометрических данных пользователей ради их продажи.
В прошлом месяце иск подавали против Facebook. Заявители обвиняли компанию в том, что соцсеть собирает биометрические данные пользователей через инструменты для отметок на фотографиях. Facebook тогда предложила заплатить $650 млн, чтобы урегулировать ситуацию.
Теперь подобный иск подали в отношении Instagram. Утверждается, что сервис собирал, хранил и извлекал выгоду из данных более чем 100 млн пользователей без их ведома и согласия. В иске указано, что это нарушает закон о неприкосновенности частной жизни штата Иллинойс. Компанию могут обязать заплатить от $1000 до $5000 с каждого нарушения.
Заявители также утверждают, что компания начала информировать пользователей о сборе персональных данных только в начале этого года.