Instagram* опроверг утечку данных 17 миллионов аккаунтов, но вопросы остались

Кибербезопасносники из Malwarebytes заявили, что в сеть якобы утекли имена пользователей, адреса, номера телефонов и электронная почта. По их словам, эта информация могла продаваться в даркнете.

Однако Instagram* отверг эти обвинения. В официальном сообщении компания заявила, что произошёл «технический сбой», из-за которого сторонние лица могли отправлять запросы на сброс пароля для некоторых аккаунтов. При этом Instagram* подчёркивает, что взлома системы не было и аккаунты в безопасности. Пользователям рекомендовали просто игнорировать такие письма.

Несмотря на объяснения, многие пользователи остались недовольны. В комментариях люди писали, что если посторонние могут запускать сброс пароля, это уже выглядит как «проблема с безопасностью».

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена