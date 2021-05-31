Instagram перестанет скрывать посты в поддержку Палестины

Сотрудники сообщили, что посты в поддержку Палестины не показывались пользователям во время конфликта в сектора Газа. Они не стали утверждать, что цензура был преднамеренной, но отметили, что «модерация в больших масштабах часто настроена против маргинализированных групп».

Речь идёт об алгоритме отображения публикаций в разделе Stories. В компании-владельце Instagram — Facebook — заявили, что не хотели создать впечатление, будто подавляют обсуждения на определённые темы.

В мае также сообщалось, что Twitter отказался публиковать предупреждение о воздушной тревоге в городе Беэр-Шева в Израиле.