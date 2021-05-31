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Сегодня в 15:57
Instagram перестанет скрывать посты в поддержку Палестины
Изменил алгоритмы
Соцсеть Instagram внесла изменения в алгоритмы, чтобы пользователям снова начал показываться контент в поддержку Палестины. Ранее группа сотрудников пожаловалась на цензуру площадки.
Сотрудники сообщили, что посты в поддержку Палестины не показывались пользователям во время конфликта в сектора Газа. Они не стали утверждать, что цензура был преднамеренной, но отметили, что «модерация в больших масштабах часто настроена против маргинализированных групп».
Речь идёт об алгоритме отображения публикаций в разделе Stories. В компании-владельце Instagram — Facebook — заявили, что не хотели создать впечатление, будто подавляют обсуждения на определённые темы.
В мае также сообщалось, что Twitter отказался публиковать предупреждение о воздушной тревоге в городе Беэр-Шева в Израиле.