Instagram подготовился заменить TikTok в США, увеличив длину Reels до 3 минут

Опубликовано 20 января 2025, 09:001 мин.
*Instagram подготовился заменить TikTok в США, увеличив длину Reels до 3 минутПравда, соцсеть коротких видео уже восстанавливается
По словам главы *Instagram Адама Моссери, теперь пользователи могут загружать ролики длиной до 3 минут, что заметно превышает прежний 90-секундный лимит. Это обновление появилось после отзывов пользователей о том, что меньшая продолжительность была слишком «ограничивающей».
Это заметный сдвиг для *Instagram, поскольку Моссери ранее, в июле, заявлял, что более длинные видео могут противоречить цели платформы — связывать людей с друзьями. Изменения также совпадают с тем, что TikTok, который ввел 3-минутные видео в 2021 году, столкнулся с потенциальным запретом в США.
Ограничение в 90 секунд было введено более двух лет назад, и хотя *Instagram экспериментировал с видео длительностью до 10 минут, более длинные видео остаются эксклюзивными для постов, не относящихся к «рилсам».
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена