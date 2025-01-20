Instagram подготовился заменить TikTok в США, увеличив длину Reels до 3 минут

Это заметный сдвиг для *Instagram, поскольку Моссери ранее, в июле, заявлял, что более длинные видео могут противоречить цели платформы — связывать людей с друзьями. Изменения также совпадают с тем, что TikTok, который ввел 3-минутные видео в 2021 году, столкнулся с потенциальным запретом в США.

Ограничение в 90 секунд было введено более двух лет назад, и хотя *Instagram экспериментировал с видео длительностью до 10 минут, более длинные видео остаются эксклюзивными для постов, не относящихся к «рилсам».

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена