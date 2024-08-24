Instagram* получил функцию добавления песен в «био» аккаунта

Это обновление, официально анонсированное сегодня, позволяет пользователям демонстрировать любимый трек в своей биографии, подобно функции «песня в профиле» на Myspace. Однако, в отличие от Myspace, Instagram* избегает автовоспроизведения; вместо этого посетители могут проигрывать и ставить песню на паузу по своему усмотрению.

Чтобы добавить песню, пользователи могут перейти в раздел «Редактировать профиль», где они могут просмотреть библиотеку лицензионной музыки Instagram*. Функция позволяет выбрать 30-секундный фрагмент выбранной композиции.

Эта песня останется в профиле до тех пор, пока не будет изменена или удалена.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена