Instagram* получил функцию добавления песен в «био» аккаунта

Опубликовано 24 августа 2024, 09:00
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Instagram* получил функцию добавления песен в «био» аккаунтаПреемник Myspace
Instagram* возрождает ностальгическую для многиз функцию, напоминающую о Myspace начала 2000-х годов, представляя новую опцию, которая позволяет пользователям добавлять песню в свой профиль, пишут СМИ.
Это обновление, официально анонсированное сегодня, позволяет пользователям демонстрировать любимый трек в своей биографии, подобно функции «песня в профиле» на Myspace. Однако, в отличие от Myspace, Instagram* избегает автовоспроизведения; вместо этого посетители могут проигрывать и ставить песню на паузу по своему усмотрению.
Чтобы добавить песню, пользователи могут перейти в раздел «Редактировать профиль», где они могут просмотреть библиотеку лицензионной музыки Instagram*. Функция позволяет выбрать 30-секундный фрагмент выбранной композиции.
Эта песня останется в профиле до тех пор, пока не будет изменена или удалена.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена