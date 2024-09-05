Instagram* получит долгожданные публичные комментарии к сторис

Опубликовано 05 сентября 2024, 09:001 мин.
Instagram* получит долгожданные публичные комментарии к сторисКак оцените обновление?
Instagram* собирается внедрить новую функцию, позволяющую пользователям оставлять комментарии к историям, предлагая публичный способ взаимодействия с временным контентом. Ранее ответы на сторис ограничивались личными сообщениями, но с этим обновлением комментарии будут видны другим подписчикам.
Как и сами сторис, комментарии будут временными и исчезнут через 24 часа. Пользователи Instagram* смогут сами решать, включать или отключать комментарии для каждой истории, которой они делятся. Платформа пока не уточнила, смогут ли эти комментарии архивироваться по истечении срока действия истории.
Это дополнение следует за недавними усилиями Instagram* по «повышению вовлеченности», отмечают СМИ. Например, с помощью таких функций, как исчезающие «заметки».
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена