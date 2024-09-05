Instagram* получит долгожданные публичные комментарии к сторис

Как и сами сторис, комментарии будут временными и исчезнут через 24 часа. Пользователи Instagram* смогут сами решать, включать или отключать комментарии для каждой истории, которой они делятся. Платформа пока не уточнила, смогут ли эти комментарии архивироваться по истечении срока действия истории.

Это дополнение следует за недавними усилиями Instagram* по «повышению вовлеченности», отмечают СМИ. Например, с помощью таких функций, как исчезающие «заметки».

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена