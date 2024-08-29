Instagram* получит функцию показа прослушиваемой музыки

Опубликовано 29 августа 2024, 00:401 мин.
Instagram* получит функцию показа прослушиваемой музыкиПовторяющей VK
Spotify и Instagram* решили объединить усилия, чтобы представить новую функцию показа прослушиваемой музыки, напоминающую похожую у VK. Эта функция позволит пользователям Instagram* делиться музыкой, которую они слушают на Spotify, причем обновления информации будет появляться в режиме реального времени.
В настоящее время пользователи Instagram могутвручную делиться песнями через посты или «сторис», но новая интеграция позволит автоматизировать этот процесс. Привязав свой аккаунт Spotify к Instagram, пользователи автоматически создадут поле, где будет указана песня, которой они сейчас наслаждаются. Поля будут видны в «ЛС» получателя или в профиле пользователя.
Функция, раскрытая разработчиком Алессандро Палуцци, предложит пользователям возможность «постоянно делиться тем, что они слушают». Пользователи Apple Music и других музыкальных сервисов пока что будут лишены этой функцией.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена