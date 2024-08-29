Instagram* получит функцию показа прослушиваемой музыки

В настоящее время пользователи Instagram могутвручную делиться песнями через посты или «сторис», но новая интеграция позволит автоматизировать этот процесс. Привязав свой аккаунт Spotify к Instagram, пользователи автоматически создадут поле, где будет указана песня, которой они сейчас наслаждаются. Поля будут видны в «ЛС» получателя или в профиле пользователя.

Функция, раскрытая разработчиком Алессандро Палуцци, предложит пользователям возможность «постоянно делиться тем, что они слушают». Пользователи Apple Music и других музыкальных сервисов пока что будут лишены этой функцией.

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