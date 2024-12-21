Instagram получит ИИ-инструменты для редактирования видео в 2025 году

Опубликовано 21 декабря 2024, 11:151 мин.
*Instagram получит ИИ-инструменты для редактирования видео в 2025 годуСоцсеть всё еще экстремистская
*Meta собирается запустить *Movie Gen, свой инструмент для редактирования видео с помощью искусственного интеллекта, в *Instagram в следующем году. Адам Моссери, топ-менеджер *Instagram, продемонстрировал функцию в видеоролике, показав, как она может менять фон, наряды и даже внешность человека.
Инструмент обещает позволить пользователям вносить существенные правки в свои видео, например, менять наряд или обстановку, без необходимости использования сложного ПО. Однако *Meta не назвала конкретную дату выхода, отметив лишь, что он будет доступен в 2025 году.
Анонс случился после того, как OpenAI запустила собственную модель генерации видео. *Meta, видимо, стремится конкурировать в этом пространстве.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена