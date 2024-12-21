Instagram получит ИИ-инструменты для редактирования видео в 2025 году

Инструмент обещает позволить пользователям вносить существенные правки в свои видео, например, менять наряд или обстановку, без необходимости использования сложного ПО. Однако *Meta не назвала конкретную дату выхода, отметив лишь, что он будет доступен в 2025 году.

Анонс случился после того, как OpenAI запустила собственную модель генерации видео. *Meta, видимо, стремится конкурировать в этом пространстве.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена