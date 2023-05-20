Instagram* попытается «захватить» аудиторию Twitter: утечка рабочих слайдов

Судя по представленным скриншотам, приложение сочетает в себе элементы Instagram* и Twitter. Примечательно, что это приложение будет предлагать надежный контроль модерации, позволяя пользователям управлять ответами и упоминаниями. Кроме того, приложение будет поддерживать децентрализацию, став совместимым с некоторыми другими приложениями, такими как Mastodon, позволяя пользователям с разных платформ искать, следить и взаимодействовать с профилями и контентом друг друга.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена