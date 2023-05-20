Instagram* попытается «захватить» аудиторию Twitter: утечка рабочих слайдов

Instagram* попытается «захватить» аудиторию Twitter: утечка рабочих слайдовБудет поддержка децентрализации
Согласно утечке маркетинговых слайдов, Instagram* разрабатывает новое приложение в качестве прямого конкурента Twitter. Приложение под кодовым названием P92 или Project 92, как ожидается, будет запущено уже в конце июня.
Просочившийся слайд показывает, что приложение будет представлять собой ленту, где пользователи смогут делать текстовые сообщения объемом до 500 символов, сопровождаемые ссылками, фотографиями и видео.
Судя по представленным скриншотам, приложение сочетает в себе элементы Instagram* и Twitter. Примечательно, что это приложение будет предлагать надежный контроль модерации, позволяя пользователям управлять ответами и упоминаниями. Кроме того, приложение будет поддерживать децентрализацию, став совместимым с некоторыми другими приложениями, такими как Mastodon, позволяя пользователям с разных платформ искать, следить и взаимодействовать с профилями и контентом друг друга.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена