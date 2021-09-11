Instagram позволит освободить ленту новостей от лишнего

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Instagram позволит освободить ленту новостей от лишнегоНовая функция позволит лучше контролировать всё
Стало известно, что Instagram тестирует новое функцию «Избранное», которая позволит навести порядок в ленте новостей, чтобы не видеть неинтересные посты.
Об этом сообщил мобильный разработчик Алессандро Палуцци (Alessandro Paluzzi). По его сведениям, «Избранное» позволит распределить по категориями аккаунты в Instagram. Можно будет сделать определённые учётные записи друзей и блогеров избранными, и их посты будут показываться выше в вашей ленте.
Эта функция может звучать знакомой, так как в 2017 году Instagram уже тестировал «Избранное», которое позволяло ограничить аудиторию каждого поста. Например, можно было показывать фото со свадьбы только близким друзьям.
Новая функция «Избранного» будет совсем не об этом. Пока неясно, когда нововведение выкатят для всех.