Instagram* придумал GIF-формат: зацикленные 2-секундные ролики в «Заметках»Других обновлений у них для вас пока нет
Instagram* выводит обмен сообщениями на «новый уровень», добавляя в «Заметки» двухсекундные зацикленные видеоролики.
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Функция теперь поддерживает короткие видеоролики, напоминающие GIF-формат. Не останавливаясь на достигнутом, Meta*, материнская компания Instagram*, позволяет пользователям отвечать на заметки с помощью стикеров, голосовых сообщений, фотографий и текста.
Ранее стало известно, кстати, что приложение Threadsот той же Meta собирается бороться с дезинформацией в лоб с помощью программы проверки фактов. Адам Моссери, глава Instagram*, объявил об этой инициативе, сообщив, что Threads* будет «соответствовать рейтингам проверки фактов из Facebookили Instagram». Цензура начинается с малого.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена