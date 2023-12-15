Instagram* придумал GIF-формат: зацикленные 2-секундные ролики в «Заметках»

Функция теперь поддерживает короткие видеоролики, напоминающие GIF-формат. Не останавливаясь на достигнутом, Meta*, материнская компания Instagram*, позволяет пользователям отвечать на заметки с помощью стикеров, голосовых сообщений, фотографий и текста.

Ранее стало известно, кстати, что приложение Threadsот той же Meta собирается бороться с дезинформацией в лоб с помощью программы проверки фактов. Адам Моссери, глава Instagram*, объявил об этой инициативе, сообщив, что Threads* будет «соответствовать рейтингам проверки фактов из Facebookили Instagram». Цензура начинается с малого.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена