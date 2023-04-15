Instagram* пытается удержать аудиторию: новые функции для создателей контента

Одна из функций - новый раздел, который облегчает определение трендов в Reels. Создатели могут получить доступ к разделу, чтобы узнать о самых популярных песнях и хэштегах, что позволит им создавать видео, которые “отвечают интересам пользователей”.

Instagram* также улучшил редактор Reels, позволяя “контент мейкерам” более точно и наглядно выравнивать элементы по времени. Кроме того, компания улучшила метрику Reels, добавив информацию об общем времени просмотра и среднем времени просмотра.

Создатели теперь будут получать уведомления, когда у них появляются новые подписчики, пришедшие через Reels. Соцсеть также расширяет возможности поклонников финансово поддерживать блогеров. Функция пока доступна в Австралии, Канаде, Франции, Мексике, Новой Зеландии и Великобритании.

Instagram* планирует развернуть новые функции для других пользователей в ближайшие недели.

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