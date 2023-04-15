Instagram* пытается удержать аудиторию: новые функции для создателей контента

Instagram* пытается удержать аудиторию: новые функции для создателей контентаА еще ради конкуренции с TikTok
Instagram* ввел несколько новых функций в свою платформу Reels, чтобы сделать ее “более привлекательной для создателей контента” и усилить конкуренцию с TikTok. Видимо, сказывается уменьшение ежедневной аудитории соцсети.
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Одна из функций - новый раздел, который облегчает определение трендов в Reels. Создатели могут получить доступ к разделу, чтобы узнать о самых популярных песнях и хэштегах, что позволит им создавать видео, которые “отвечают интересам пользователей”.
Instagram* также улучшил редактор Reels, позволяя “контент мейкерам” более точно и наглядно выравнивать элементы по времени. Кроме того, компания улучшила метрику Reels, добавив информацию об общем времени просмотра и среднем времени просмотра.
Создатели теперь будут получать уведомления, когда у них появляются новые подписчики, пришедшие через Reels. Соцсеть также расширяет возможности поклонников финансово поддерживать блогеров. Функция пока доступна в Австралии, Канаде, Франции, Мексике, Новой Зеландии и Великобритании.
Instagram* планирует развернуть новые функции для других пользователей в ближайшие недели.
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