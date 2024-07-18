Опубликовано 18 июля 2024, 17:15
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Instagram* решил, что пользователям точно нужны до 20 аудиодорожек в одном видео“Гибкость” творческого подхода
Instagram* ввел новую функцию, позволяющую пользователям добавлять несколько аудиодорожек в свои Reels. Теперь создатели могут включать до 20 звуковых дорожек в один ролик.
Чтобы воспользоваться этой функцией, блогеры могут нажать на опцию «Добавить в микс» в редакторе ролика. Затем они могут обрезать каждую дорожку, чтобы включить только нужную часть звука. Благодаря этой разработке авторы могут «органично сочетать аудио с визуальными элементами», такими как текст, стикеры и клипы, говорится в сообщении Instagram*.
Кроме того, Instagram* будет «присваивать» создателю эту объединенную аудиодорожку, что позволит остальным повторно использовать микс.
Видимо, настало время возрождения YTP, юмористичной разновидности ремиксов.
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