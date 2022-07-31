Instagram* решил не становиться клоном TikTok из-за критики

Среди этих непопулярных изменений была новая лента с постами, занимающими весь экран. Это отражало желание соцсети сделать вертикальные видео главным видом контента в приложении. Кроме того, пользователям не понравилось, что в их лентах был контент из учётных записей, на которые они не подписаны.

Оба эти изменения были явно вдохновлены TikTok, и пользователи Instagram оказались недовольны. Поэтому компания решила вернуть всё как было.

«Я рад, что мы пошли на риск — если мы не терпим неудачу время от времени, значит, мы мыслим недостаточно масштабно или недостаточно смело. Но нам определённо нужно сделать большой шаг назад и перегруппироваться», — сказал глава сервиса.