Instagram решил окончательно переделать себя в интернет-рынок

Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на интервью с главой Instagram Адамом Моссери (Adam Mosseri) в Financial Times. В марте сервис начал тестировать опцию покупки товаров прямо в приложении. Теперь ему нужно развивать инфраструктуру и повышать безопасность использования, чтобы в будущем через Instagram могли удобно связываться продавцы, покупатели и «влиятельные лица» платформы.

Доходы от рекламы в Instagram уже довольно велики. Эксперты прогнозируют $15,8 миллиардов в 2019 году. А это почти четверть от доходов Facebook, владеющей платформой. Аналитики из Deutsche Bank, например, предсказывают Instagram $10 миллиардов доходов только от продаж товаров через платформу к 2021 году.