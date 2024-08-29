Instagram* решили избавить от пользовательских AR-фильтров

Опубликовано 29 августа 2024, 06:001 мин.
Instagram* решили избавить от пользовательских AR-фильтровFacebook* тоже
Meta* объявила о прекращении работы своей платформы Spark AR* с 14 января 2025 года. Платформа позволяла пользователям создавать и распространять пользовательские AR-фильтры для Instagram* и Facebook*.
Это решение, по словам Meta*, является частью более широкой стратегии, направленной на то, чтобы сосредоточиться на продуктах, которые соответствуют «будущим целям компании». Изначально Spark AR* был представлен для конкуренции с AR-функциями Snapchat и быстро стал популярным среди пользователей и компаний.
В результате в Instagramи Facebook будут использоваться только AR-фильтры, разработанные компанией. Это изменение вызвало критику со стороны сообщества, которое полагалось на Spark AR*, чтобы «улучшить свои профили и привлечь аудиторию».
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена