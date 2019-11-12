Instagram скопировал функции TikTok

Формат называется Reels. Помимо музыки к историям такого типа можно добавлять фильтры и менять им скорость воспроизведения. Аудиосопровождение можно будет выбрать из коллекции Facebook или заимствовать с других видео. Reels, как и обычными историями, можно будет делиться как с «лучшими друзьями», так и со всеми пользователями.

Представитель Instagram заявил, что TikTok, конечно, заслуживает благодарности за популяризацию формата, но идея, вообще-то, универсальная.

Пока Reels запустили только в Бразилии, потому что там жители любят музыку и «не так одержимы» TikTok