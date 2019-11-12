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Сегодня 16:31
Instagram скопировал функции TikTok
Но пока только в Бразилии
В бразильском Instagram появился новый формат историй. Он до боли похож на ролики в TikTok: 15-секундные видео, на которые можно добавлять музыку и различные эффекты. Представители Instagram, впрочем, обвинений в плагиате не боятся.
Формат называется Reels. Помимо музыки к историям такого типа можно добавлять фильтры и менять им скорость воспроизведения. Аудиосопровождение можно будет выбрать из коллекции Facebook или заимствовать с других видео. Reels, как и обычными историями, можно будет делиться как с «лучшими друзьями», так и со всеми пользователями.
Представитель Instagram заявил, что TikTok, конечно, заслуживает благодарности за популяризацию формата, но идея, вообще-то, универсальная.
Пока Reels запустили только в Бразилии, потому что там жители любят музыку и «не так одержимы» TikTok