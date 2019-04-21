Instagram собирается ввести функцию совместного просмотра

Реализовано это так: при просмотре роликов пользователи будут видеть и лица друг друга снизу экрана. Они смогут обмениваться репликами и наблюдать за реакцией. Совсем как, если бы смотрели видео вместе в реальной жизни.

Вонг показал скриншоты того, как будет выглядеть совместный режим просмотра, если Instagram всё-таки введёт его. Пока никакой информации о том, когда соцсеть планирует сделать это, нет. Также не очень понятно, будет ли это пользоваться популярностью среди пользователей.

Стоит отметить, что подобная функция есть в Facebook. Её можно настроить при создании поста в группе.