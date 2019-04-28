Instagram стал самой удобной площадкой для продвижения мужской косметики

В статье на Mashable приводятся результаты опроса компании Equator среди мужчин и женщин в возрасте от 18 до 35 лет на тему использования косметики. Участникам задали вопрос: пользовались ли они когда-нибудь косметикой или маскирующим средством? 19% мужчин признались, что пользовались, а 20% — что думали об этом.

Опрос показал, что аудитория у мужских брендов косметики есть, и она может увеличиться, если тенденция не изменится. Производители грамотно разрабатывают маркетинговые стратегии и дизайн продуктов. Например, Strix выпускает консилеры (маскирующие средства для лица) и тонирующие увлажняющие средства для мужчин в упаковках, которые, скорее, напоминают портативные зарядки или ручку.

Производители мужской косметики уверены, что постепенно стигма вокруг таких продуктов будет снята. Уже сейчас компания Stryx доставляет свою косметику по всему миру: начиная от штаб-квартиры Apple, и заканчивая Уолл-стрит.