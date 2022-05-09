Instagram* уличили в блокировке российских пользователей без объяснений

«Код Дурова» пишет, что ситуация с блокировками учётных записей стала приобретать в России массовый характер. Блокируются разные аккаунты вне зависимости от размера аудитории. Сами пользователи получают сообщение от соцсети о том, что «зафиксирована подозрительная активность».

Журналисты утверждают, что проанализировали каждую из известных им ситуаций, изучили «Условия использования» и «Руководство сообщества Instagram». Они говорят, что ни один пункт не был нарушен заблокированными пользователями.

У «Кода Дурова» есть несколько версий, почему блокировки могли произойти. Во-первых, причиной могло стать использование VPN, особенно если одним аккаунтом пользуется сразу несколько человек с разными способами обхода. Во-вторых, это всё могло быть из-за фейковой геопозиции. Один из «пострадавших» за несколько дней до блокировки опубликовал историю со стикером, который указывает на геопозицию в Киеве, хотя сам был в России.