Instagram уличили в скрытном использовании камеры смартфона

Пользователи рассказали, что заметили зелёный индикатор camera on («камера включена») во время обычной прокрутки ленты в Instagram. Никаких видео или фото они не делали.

Представитель Instagram рассказал изданию The Verge, что такое поведение приложения вызвано багом. Его сейчас пытаются исправить. В Instagram отметили, что сервис получает доступ к камере пользователей, только если они сами разрешают это, например, переходят из ленты в режим съёмки. Представитель соцсети утверждает, что она не записывает контент пользователей.

Бета iOS 14 уже не в первый раз показывает владельцам iPhone, что некоторые приложения ведут себя странно. Например, TikTok был пойман за постоянными обращениями к буферу обмена устройства.