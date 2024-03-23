Instagram* уже начал потихоньку ограничивать политический контент в лентах

Объявив об этом в февральском блоге, Metaзаявила, что «больше не будет активно рекомендовать политический контент» в Instagram и Threads*. Их цель, по их словам, заключается в том, чтобы эти платформы оставались «прекрасным опытом для всех».

Однако многие пользователи не знали об этом изменении политики. Опция ограничения политического контента находится в меню настроек приложения, в разделе «Настройки контента» в подразделе «Настройки и активность». Здесь есть два варианта:

Ограничить: это настройка по умолчанию, то есть вы будете видеть минимальное количество политического контента на странице рекомендаций.

Не ограничивать: выбор этой опции позволит видеть больше политических и социальных тем в предлагаемом контенте.

Важно отметить, что эта настройка не влияет на контент от аккаунтов, на которые вы подписаны.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена