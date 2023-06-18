Решение принято в соответствии с рекомендациями независимого совета по надзору IT-гиганта, который призвал компанию пересмотреть свою политику в области дезинформации.

В результате компания теперь будет адаптировать свои правила в зависимости от региональных условий. Хотя надзорный совет призвал повысить «прозрачность» удаления контента, связанного с COVID, и переоценить удаление дезинформации, экстремистская Meta* утверждает, что ее действия по оценке риска политики дезинформации соответствуют духу рекомендаций совета.

Компания планирует провести консультации с экспертами для оценки глобального статуса COVID-19 и представит обновленную информацию о локальном правоприменении в будущих отчетах.

Стоит отметить, что другие платформы, такие как TikTok и YouTube, по-прежнему поддерживают политику против дезинформации COVID-19, хотя и с некоторыми изменениями в последнее время.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена