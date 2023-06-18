Instagram* вновь разрешил публиковать фейковую информацию о COVID-19Другие соцсети таким «похвастаться» не могут
Владелец популярной и запрещенной в России соцсети Instagram* отменяет свои правила дезинформации о COVID-19 в странах, где Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила объявление глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в связи с пандемией.
Решение принято в соответствии с рекомендациями независимого совета по надзору IT-гиганта, который призвал компанию пересмотреть свою политику в области дезинформации.
В результате компания теперь будет адаптировать свои правила в зависимости от региональных условий. Хотя надзорный совет призвал повысить «прозрачность» удаления контента, связанного с COVID, и переоценить удаление дезинформации, экстремистская Meta* утверждает, что ее действия по оценке риска политики дезинформации соответствуют духу рекомендаций совета.
Компания планирует провести консультации с экспертами для оценки глобального статуса COVID-19 и представит обновленную информацию о локальном правоприменении в будущих отчетах.
Стоит отметить, что другие платформы, такие как TikTok и YouTube, по-прежнему поддерживают политику против дезинформации COVID-19, хотя и с некоторыми изменениями в последнее время.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена