Instagram* воспользовался страхом запрета TikTok в США для переманивания блогеров

Meta* и другие компании не только подогревают спекуляции о запрете, но и повышают привлекательность своих клонов TikTok, внедряя новые функции монетизации для авторов контента. Цель - привлечь как можно больше заинтересованных пользователей TikTok.

Эксперты в области цифрового маркетинга и создания контента выразили опасения по поводу последствий запрета TikTok. Они утверждают, что такой запрет не только снизит конкуренцию в социальных сетях, но и создаст менее благоприятные условия для создателей.

Некоторые создатели контента для TikTok уже принимают меры предосторожности. Например, металлист и военный ветеран Рик Бейкер из Монтаны начал размещать свои видеоролики из TikTok в Instagram* в качестве запасного плана.

Однако многие авторы находят альтернативы TikTok недостаточными. Например, травник и автор кулинарных книг из Монтаны Спенкр Макгоуэн ценит TikTok за его благоприятную и здоровую среду для создателей и не намерен возвращаться на платформы, принадлежащие Meta*.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена, как и ее продукты