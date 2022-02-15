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Instagram ввёл ещё одни «лайки»На сторис
Обычных «лайков» к постам недостаточно: Instagram внедряет новую функцию для сторис. Теперь историям пользователей можно просто поставить сердечко, не отправляя им при этом личное сообщение. Раньше любой ответ, который вы отправляли кому-то по поводу сторис — будь то смайлик или полноценное сообщение — отображался в личке.
Теперь в сторис рядом с иконкой отправки сообщения (бумажный самолётик) будет символ сердечка. Достаточно нажать на него — таким образом вы лайкнете историю. «Лайки» будут видны автору в разделе, где показываются просмотры.
При этом в сторис не будет счётчика «лайков». Это отличается от подхода, который Instagram выбрал для основных постов пользователей. Компания более двух лет тестировала скрытие количества «лайков» в основной ленте, прежде чем принять решение оставить их включёнными по умолчанию и разрешить пользователи самостоятельно скрывать их.
Источник: The Verge