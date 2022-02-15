Instagram ввёл ещё одни «лайки»

При этом в сторис не будет счётчика «лайков». Это отличается от подхода, который Instagram выбрал для основных постов пользователей. Компания более двух лет тестировала скрытие количества «лайков» в основной ленте, прежде чем принять решение оставить их включёнными по умолчанию и разрешить пользователи самостоятельно скрывать их.