Instagram запретил людям сидеть в приложении менее получаса по лимиту

Пользователи Instagram увидели уведомление от приложения, что их старые лимиты больше не поддерживаются. В настоящее время доступны следующие варианты: 30 минут, 45 минут, один час, два часа и три часа.

Instagram представил функцию ограничения экранного времени в 2018 году. Это случилось после того, как площадку раскритиковали за вред, который она наносит благополучию пользователей. Не исключено, что компания решила увеличить лимиты, так как беспокоится из-за того, что люди стали проводить меньше времени в приложении.