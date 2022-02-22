Instagram запретил людям сидеть в приложении менее получаса по лимиту

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Instagram запретил людям сидеть в приложении менее получаса по лимитуБеспокоится, что люди проводят там недостаточно много времени
Instagram ранее предлагал пользователям выбирать ограничение на то, сколько времени они могут провести в приложении. Можно было установить лимит до 5 минут. Теперь же минимальное значение составляет 30 минут.
Пользователи Instagram увидели уведомление от приложения, что их старые лимиты больше не поддерживаются. В настоящее время доступны следующие варианты: 30 минут, 45 минут, один час, два часа и три часа.
Instagram представил функцию ограничения экранного времени в 2018 году. Это случилось после того, как площадку раскритиковали за вред, который она наносит благополучию пользователей. Не исключено, что компания решила увеличить лимиты, так как беспокоится из-за того, что люди стали проводить меньше времени в приложении.
Источник: The Verge