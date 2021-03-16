Instagram запретит взрослым писать подросткам

Приложение запретило взрослым отправлять сообщения тем подросткам, которые не подписаны на них. Также в Instagram появятся подсказки безопасности, которые будут показываться несовершеннолетним, если они будут пытаться написать подозрительным взрослым.

Подсказки безопасности дадут подросткам возможность отправить жалобу или заблокировать отправляющих им сообщения взрослых. Подсказки также напомнят пользователям, что они не обязаны отвечать, и покажут предупреждение: «будьте осторожны, обмениваясь фотографиями, видео или информацией с кем-то, кого вы не знаете».

Под подозрительным поведением взрослых могут иметься в виду такие действия, как отправка большого числа запросов в друзья или сообщений пользователям, не достигшим 18 лет.

Опция появится в Instagram в ближайшее время.