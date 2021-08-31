Instagram запретят пользоваться без указания даты рождения

Соцсеть делает это, чтобы лучше обеспечивать безопасность подростков при пользовании приложением. Указать дату рождения, конечно, нужно будет только тем, кто не сделал этого раньше. Каждый раз при открытии Instagram пользователям будут напоминать о необходимости предоставить информацию о возрасте. Если после нескольких напоминаний пользователь так этого и не сделает, то не сможет пользоваться Instagram.

Facebook отметила, что информация о дате рождения необходима для новых функций, которые компания разрабатывает для защиты несовершеннолетних. Также Instagram будет просить подтверждения возраста для просмотра постов с деликатным содержанием.

Соцсеть также будет проверять достоверность информации, анализируя данные о пользователе.