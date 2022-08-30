Instagram* запустил платные подписки для россиян

Об этом пишет ТАСС. Теперь в профиле у некоторых блогеров или знаменитостей кроме ссылок для обратной связи есть кнопка «платная подписка». При нажатии на неё открывается окно, в котором указаны условия и преимущества подписки.

Стоимость подписки составляет 449 рублей. Подписчик получает доступ к ранее недоступным публикациям, прямым эфирам, рилсам и сторис блогера. Также пользователь может вступить в чат с другими платными подписчиками.