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Instagram* запустил платные подписки для россиян

Названа стоимость
В России Instagram заблокирован, так как его материнская компания Meta была *признана экстремистской и запрещена. Тем не менее соцсеть продолжает раскатывать нововведения для россиян. В частности, в приложении появились платные подписки на блогеров.
Instagram* запустил платные подписки для россиян

Об этом пишет ТАСС. Теперь в профиле у некоторых блогеров или знаменитостей кроме ссылок для обратной связи есть кнопка «платная подписка». При нажатии на неё открывается окно, в котором указаны условия и преимущества подписки.

Стоимость подписки составляет 449 рублей. Подписчик получает доступ к ранее недоступным публикациям, прямым эфирам, рилсам и сторис блогера. Также пользователь может вступить в чат с другими платными подписчиками.

Источник:ТАСС
Теги:
#INSTAGRAM
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#Россия
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