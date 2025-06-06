Институт безопасности ИИ США потерял «безопасность» и сменил направление

Опубликовано 06 июня 2025, 12:401 мин.
Институт безопасности ИИ США потерял «безопасность» и сменил направлениеВ США переименовали Институт безопасности ИИ
Министерство торговли США переименовало Институт безопасности ИИ в Центр стандартов и инноваций ИИ (CAISI). Вместо общей «безопасности» теперь акцент на защите от угроз для нацбезопасности. Среди примеров: кибератаки, биологическое и химическое оружие, а также влияние ИИ из других стран (китайские разработки особенно).
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Институт был создан в 2023 году при Байдене и сотрудничал с компаниями, такими как OpenAI и Anthropic, чтобы оценивать риски до выпуска новых моделей. Он также предлагал рекомендации по предотвращению «вредного» использования ИИ (создания оружия или распространения незаконного контента).
Новая администрация Трампа сменила курс: в первый день он отменил указ Байдена о стандартах безопасности ИИ. Вместо этого Белый дом теперь продвигает активное внедрение генеративного ИИ, включая образование, и поддерживает использование угля для энергоснабжения дата-центров. Кроме того, в проект бюджета включён 10-летний запрет на принятие законов об ИИ на уровне штатов.