Институт безопасности ИИ США потерял «безопасность» и сменил направление

Институт был создан в 2023 году при Байдене и сотрудничал с компаниями, такими как OpenAI и Anthropic, чтобы оценивать риски до выпуска новых моделей. Он также предлагал рекомендации по предотвращению «вредного» использования ИИ (создания оружия или распространения незаконного контента).

Новая администрация Трампа сменила курс: в первый день он отменил указ Байдена о стандартах безопасности ИИ. Вместо этого Белый дом теперь продвигает активное внедрение генеративного ИИ, включая образование, и поддерживает использование угля для энергоснабжения дата-центров. Кроме того, в проект бюджета включён 10-летний запрет на принятие законов об ИИ на уровне штатов.