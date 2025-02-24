Институт безопасности ИИ США столкнулся с серьезным сокращением

Опубликовано 24 февраля 2025, 08:151 мин.
Институт безопасности ИИ США столкнулся с серьезным сокращениемРабочих мест
Американский институт безопасности искусственного интеллекта (AISI) вскоре может лишиться значительного числа сотрудников, что поставит под угрозу его способность исследовать риски ИИ и устанавливать стандарты безопасности, считают СМИ.
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По сообщениям Axios и Bloomberg, до 500 сотрудников Национального института стандартов и технологий (NIST), включая сотрудников AISI и Chips for America, могут быть уволены. Многие из тех, кого это коснется, — новые сотрудники, находящиеся на испытательном сроке.
AISI была создана в 2023 году в соответствии с указом тогдашнего президента Джо Байдена, но Дональд Трамп отменил этот указ в первый же день своего пребывания в должности. Ранее в этом месяце директор AISI также покинул свой пост.
Эксперты в США опасаются, что эти сокращения могут серьезно ослабить усилия по обеспечению безопасности ИИ.