Инструментарий Nvidia RTX Remix перешел на открытый исходный код

Инструментарий RTX Remix был продемонстрирован на примере оригинальной Portal, продемонстрировав возможность масштабирования и улучшения текстур с использованием PBR и запросов к ИИ для дальнейшей настройки. Разработка позволяет фанатам легко создавать ремастеры классических компьютерных игр, созданных еще до появления трассировки лучей.

Хотя пользователи решений AMD смогут воспользоваться лишь готовыми играми, созданными с помощью RTX Remix. Инструментарий в значительной степени опирается на фирменную технологию Nvidia, что создает проблемы для совместимости с AMD.