Интеграцию технологии Apple для нового термостата Google улучшили

В отличие от базовой интеграции Matter, Starling предлагает всестороннюю поддержку, позволяя пользователям: отслеживать уровень влажности в дополнение к температуре, что позволяет более точно контролировать окружающую среду, регулировать настройки вентилятора прямо из Apple Home, что отсутствует в интеграции Matter, получать доступ к нескольким датчикам температуры Nest и управляйте ими через HomeKit, можно также легко переключаться между предустановками температуры и выбирать, какому датчику отдать предпочтение для достижения оптимального комфорта.