Интеграцию технологии Apple для нового термостата Google улучшили

Опубликовано 02 сентября 2024, 23:591 мин.
Интеграцию технологии Apple для нового термостата Google улучшилиРешением с третьей стороны
Новый термостат Google Nest четвертого поколения поддерживает технологию Matter, но его интеграция с Apple HomeKit «ограничена». Хотя вы можете управлять основными функциями термостата, такими как регулировка температуры, сопутствующий датчик температуры Nest, который необходим для управления микроклиматом в каждой комнате, не поддерживает Matter, пишут СМИ. На помощь приходит домашний хаб Starling, который получил обновление прошивки, расширяющее функциональность термостата Nest в HomeKit.
В отличие от базовой интеграции Matter, Starling предлагает всестороннюю поддержку, позволяя пользователям: отслеживать уровень влажности в дополнение к температуре, что позволяет более точно контролировать окружающую среду, регулировать настройки вентилятора прямо из Apple Home, что отсутствует в интеграции Matter, получать доступ к нескольким датчикам температуры Nest и управляйте ими через HomeKit, можно также легко переключаться между предустановками температуры и выбирать, какому датчику отдать предпочтение для достижения оптимального комфорта.